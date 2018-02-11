15:49 11 февраля | Хоккей — КХЛ

В "Авангарде" опровергли информацию об уходе Михеева в СКА

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Информация о переходе лучшего бомбардира "Авангарда" Ильи Михеева в СКА не соответствует действительности. Как сообщили в пресс-службе омского клуба, контракт игрока рассчитан до конца следующего сезона, и расставаться с собственными воспитанниками "Авангард" не намерен. 23-летний нападающий набрал в этом сезоне 37 (19+18) очков в 52 матчах.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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vikod1n

лучше б так называемых звёзд раскидали

16:39 11 февраля

vikod1n

всегда опровергают, а потом пост в Инстаграмме и все, ещё одного потеряли

16:38 11 февраля

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