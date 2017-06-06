В "Адмирале" по-прежнему не закрыли долги по зарплате

Как стало известно "СЭ", в хоккейном клубе "Адмирал" до сих пор сохраняются задолженности по зарплате, несмотря на обещание руководства рассчитаться к 30 апреля. Сейчас долг перед игроками за прошлый сезон достиг огромной суммы – должны за 2,5 месяца и отпускные. Руководство клуба уже даже ничего не обещает хоккеистам. Напомним, что одним из требований для клубов, которые подают заявку для участия в будущем сезоне является отсутствие долгов перед игроками. Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов в апреле признавал наличие проблем, но обещал решить этот вопрос до 30 апреля. (Алексей ШЕВЧЕНКО)