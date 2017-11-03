В "Адмирале" хотят, чтобы Стиллман продолжил работу в клубе в качестве главного тренера

Руководство "Адмирала" хочет, чтобы исполняющий обязанности главного тренера Фредрик Стиллман продолжил работу в качестве наставника команды.

10 октября Стиллман сменил на посту главного тренера команды Александра Андриевского. Под руководством 51-летнего шведского специалиста "Адмирал" в 10 матчах одержал шесть побед.

– Думаю, в ближайшее время мы решим вопрос о его статусе, – приводит ТАСС слова генерального директора клуба Камила Гаджиева. – То, что главным тренером будет Стиллман, ответили цифры в статистике, и мы просто убедились в правильности наших ожиданий. Соответственно, технически вопрос по переводе его в качестве главного тренера мы решим в ближайшее время. Конечно, надо спросить его мнение, но клуб хочет, чтобы он продолжил работу.

"Адмирал" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками.