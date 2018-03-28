В 3-м раунде Кубка Гагарина могут ввести перекрестный плей-офф вместо финалов конференций

КХЛ рассматривает вариант изменения схемы проведения плей-офф Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги в Твиттере. В 3-м раунде команды Запада и Востока, возможно, будут играть друг с другом вместо проведения финалов конференций, как это происходит сейчас.

"КХЛ рассматривает вариант проведения перекрестного плей-офф в 3-м раунде Кубка Гагарина (сейчас – финалы конференций): команды Запада и Востока будут играть между собой.

Для увеличения количества прямых ТВ-трансляций в 1-м раунде плей-офф 2019 в один день будут играть 2 пары Запада и 2 пары Востока, на следующий день – другие пары. Матчи будут проходить через день", - говорится в сообщении КХЛ.

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