Узбекистанский клуб "Бинокор" намерен до 2020 года подать заявку на участие в КХЛ

Директор и соучредитель "Бинокора" Абдумаджид Насыров заявил о том, что клуб ставит перед собой задачу до 2020 года подать заявку на участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По словам руководителя, в ближайшие два года должна быть построена арена, которая должна вмещать 14 тысяч зрителей.

– Наши партнеры и спонсоры – компания Eriell – сделали большую программу, привезли нам клюшки и многое другое, – приводит ТАСС слова Насырова. – Они сами заявили, что, помимо возрождения сборной Узбекистана, ставится цель в течение двух лет, как будет построен наш ледовый дворец, заявить команду в КХЛ. Дворец будет рассчитан на 14 тысяч мест, думаю, строительство завершится в 2019 году.

Команду мы хотим формировать из наших хоккеистов, которые сейчас выступают в Америке, а также в КХЛ, будем возвращать их на родину. Конечно, у нас есть план войти в КХЛ до 2020 года, это даже мечта. Пока же мы выступаем только на любительских турнирах, но продолжаем развиваться. У нас в школе занимается уже более ста детей.

Хоккейный клуб в Узбекистане был создан в 1971 году под названием "Спартак". Через два года его переименовали в "Бинокор". Команда выступала в Восточной зоне второй лиги, а также в первой лиге чемпионата СССР. Клуб был возрожден в 2013 году.