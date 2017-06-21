Утвержден план предсезонной подготовки московского "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев утвердил план предсезонной подготовки команды, информирует официальный сайт одноименного Всероссийского физкультурно-спортивного общества.

С 4 июля начинается углубленное медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле, затем динамовцы вылетят в Белоруссию, где проведут учебно-тренировочные сборы в Пинске и примут участие в турнире, который пройдет в Минске.

По возвращении команды пройдут тренировки на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Новогорске, а также товарищеские игры с "Амуром". Завершится предсезонная подготовка участием в Кубке мэра Москвы.

Ранее стало известно, что центральный совет ВФСО "Динамо" окончательно забрал в свои руки управление хоккейным клубом. Команда примет участие в чемпионате КХЛ, однако пока непонятно, кто будет выступать в ее составе.

Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, - должен игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин – ООО "Динамо" - не собирается выплачивать долги хоккеистам, а те, в свою очередь, выступать за клуб, пока не заплатят причитающееся за предыдущий сезон.