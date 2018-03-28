Утвержден новый состав Правления КХЛ

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров КХЛ. Участники переизбрали состав Правления КХЛ до 2020 гда, сообщает пресс-служба лиги. Председателем Правления переизбран президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Кроме него, в состав Правления вошли: Роман Ротенберг (заместитель председателя Правления КХЛ), Виктор Бескибалов (директор по финансам КХЛ), Алексей Горский (директор департамента судейства КХЛ), Сергей Доброхвалов (гендиректор ОО "КХЛ-Маркетинг"), Георгий Кобылянский (вице-президент КХЛ), Алексей Краснов (вице-президент КХЛ), Василий Курсин (помощник председателя совета директоров КХЛ), Алексей Морозов (управляющий директор МХЛ), Алексей Степанов (директор Юридического департамента КХЛ).

Также в соста Правления включены представители клубов: Тагир Ибрагимов ("Салават Юлаев"), Геннадий Величкин ("Металлург"), Алмаз Гарифуллин (ЦСКА), Приеде Зигмарс ("Динамо" Р), Кирилл Фастовский ("Сибирь"), Шамил Хуснутдинов ("Ак Барс") и Аскар Шопобаев ("Барыс").