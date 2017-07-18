Ушел из жизни Николай Маслов

На 58-м году жизни скоропостижно скончался легендарный игрок СКА, обладатель бронзы чемпионата страны 1987 года в составе ленинградского клуба Николай Маслов, информирует официальный сайт СКА.
В последние годы Маслов работал вице-президентом Федерации хоккея Санкт-Петербурга, выступал за команду ветеранов армейцев. В 2012 году штандарт с его номером был введен в Галерею славы клуба.
"СКА выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Николая Евгеньевича. О дате и месте прощания с выдающимся игроком будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ushiel-iz-zhizni-nikolai-maslov/