21:18 18 июля | Хоккей — КХЛ

Ушел из жизни Николай Маслов


На 58-м году жизни скоропостижно скончался легендарный игрок СКА, обладатель бронзы чемпионата страны 1987 года в составе ленинградского клуба Николай Маслов, информирует официальный сайт СКА. 

В последние годы Маслов работал вице-президентом Федерации хоккея Санкт-Петербурга, выступал за команду ветеранов армейцев. В 2012 году штандарт с его номером был введен в Галерею славы клуба.

"СКА выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Николая Евгеньевича. О дате и месте прощания с выдающимся игроком будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ushiel-iz-zhizni-nikolai-maslov/

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