Ушел из жизни лучший бомбардир в истории "Салавата" Владимир Быков

Накануне вечером ушел из жизни лучший бомбардир в истории "Салавата Юлаева" Владимир Быков, информирует официальный сайт клуба. Знаменитому форварду было 68 лет. Быков играл за "Салават Юлаев" с 1965 по 1979 год, забросив в общей сложности 342 шайбы.

– Прощание состоится завтра во Дворце Спорта с 11.00 по 13.00. "Салават Юлаев" выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным выдающегося нападающего, – говорится в сообщении.

После окончания карьеры Быков остался работать в клубе, в разное время был тренером "Салавата Юлаева" и начальником команды. В последнее время работал начальником команды "Толпар".