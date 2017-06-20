Умер Сергей Мыльников

Олимпийский чемпион-1988 Сергей Мыльников умер в возрасте 58 лет, сообщает официальный сайт "Трактора". Советский голкипер большую часть карьеры провел в челябинском клубе, а в 1989 году стал первым российским вратарем в НХЛ, перейдя в "Квебек". После возвращения в СССР он провел три сезона в ярославском "Торпедо", а завершил карьеру в шведском "Сэтерсе".

После завершения карьеры Мыльников работал в Швеции, после чего трудился в "Ладе" ,"Крыльях Советов", "Северстали", "Витязе" и "Автомобилисте".