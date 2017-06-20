18:54 | Хоккей — КХЛ

Умер Сергей Мыльников

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Олимпийский чемпион-1988 Сергей Мыльников умер в возрасте 58 лет, сообщает официальный сайт "Трактора". Советский голкипер большую часть карьеры провел в челябинском клубе, а в 1989 году стал первым российским вратарем в НХЛ, перейдя в "Квебек". После возвращения в СССР он провел три сезона в ярославском "Торпедо", а завершил карьеру в шведском "Сэтерсе".

После завершения карьеры Мыльников работал в Швеции, после чего трудился в "Ладе" ,"Крыльях Советов", "Северстали", "Витязе" и "Автомобилисте".

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=18457

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andre_Saratov

Земля пухом...

19:10

Luti

...

19:09

inspire

мир праху ...

19:05

Привет от дилетанта!

Как жаль.(( Поиграл и у нас в Питере. Вечная память.

19:03