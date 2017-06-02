Умер бывший генменеджер "Авангарда" Анатолий Бардин

Сегодня ушел из жизни бывший генменеджер "Авангарда" Анатолий Бардин. Ему был 61 год, сообщает официальный Твиттер омской команды.
Бардин суммарно проработал в "Авангарде" около 15 лет.
Сегодня ушел из жизни Анатолий Бардин, бывший генменеджер "Авангарда". Ему был 61 год. Приносим искренние соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/dvgOlAu0Bf– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 2 июня 2017 г.
023
Анатолий Федорович, вечная память! Спасибо Вам за те успехи, которые были достигнуты Авангардом! Вы были достойнейшим человеком, настоящим профессионалом своего дела. Царствие небесное.
20:02