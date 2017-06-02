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Умер бывший генменеджер "Авангарда" Анатолий Бардин

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Сегодня ушел из жизни бывший генменеджер "Авангарда" Анатолий Бардин. Ему был 61 год, сообщает официальный Твиттер омской команды.

Бардин суммарно проработал в "Авангарде" около 15 лет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Анатолий Федорович, вечная память! Спасибо Вам за те успехи, которые были достигнуты Авангардом! Вы были достойнейшим человеком, настоящим профессионалом своего дела. Царствие небесное.

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