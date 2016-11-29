Умер автор названия клуба "Автомобилист"

"Автомобилист" на официальном сайте объявил о том, что на 93-м году жизни скончался легендарный Владимир Кот. Именно этот человек в свое время придумал название команды из Екатеринбурга.

В сообщении пресс-службы клуба говорится следующее:

Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры Владимир Данилович принимал участие в освобождении юго-востока Украины 70 лет назад, а затем большую часть своей жизни посвятил развитию спорта на Среднем Урале. После демобилизации он возглавил областной совет "Спартак". Именно Владимир Кот стоял у истоков создания сильнейшей хоккейной школы в Свердловской области, и благодаря ему появилось название хоккейного клуба "Автомобилист". Под руководством Владимира Даниловича было подготовлено 60 мастеров спорта, воспитано сотни профессиональных спортсменов.