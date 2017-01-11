Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк отказался от общения с российской прессой, утверждает "БИЗНЕС Online". Сообщается, что причиной такого решения стало его интервью по ходу Кубка Первого канала. В декабре прошлого года форвард сборной Швеции заявил, что победа на Кубке Первого канала-2016 стала для его команды еще приятнее, так как турнир приурочен к 70-летию российского хоккея.

Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник" //

Олег Знарок: "Умарку за его слова надо голову оторвать!" //

Алексей Бадюков: "Может, Умарк скажет, что его неправильно перевели" //

Линус Умарк: "Мне очень нравится играть в России"