Умарк может вернуться в "Лулео" из "Салавата Юлаева" по окончании сезона

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк может вернуться с "Лулео", сообщает Kuriren. Отмечается, что 30-летний хоккеист уже провел переговоры с руководителями шведского клуба. Генеральный менеджер "Салавата" Леонид Вайсфельд заявил, что на данный момент нет определенности по поводу продления контракта с игроком.

– Этот сезон для нас не так хорош, но Умарк играл на хорошем уровне и набирал много очков, – цитирует Kuriren Вайсфельда. – Посмотрим, что произойдет дальше. Но если он сможет играть на своем прежнем уровне, то мы бы хотели, чтобы Умарк остался в клубе.

Соглашение с хоккеистом истекает в конце текущего сезона. За "Лулео" он выступал с 2006 по 2009 год, а также в 2014 году. В этом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ на его счету 56 (14+32) очков в 55 матчах.