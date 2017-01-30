13:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Умарк из-за травмы, скорее всего, пропустит конец регулярки

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Лучший бомбардир "Салавата Юлаева" Линус Умарк из-за травмы, скорее всего, не сыграет в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард занимает девятое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 56 очков (14 голов и 42 результативных передачи) в 55 матчах.

- Умарк получил травму и выбыл из строя, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы уфимцев. - Точные сроки (восстановления. - Прим. "СЭ") назвать сложно, но, скорее всего, в оставшихся четырех матчах регулярного чемпионата хоккеист не сыграет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170130/1115623196.html

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