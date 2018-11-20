Ульяна Тригубчак: "Слова канадских хоккеистов ассоциируются с обиженными неудачниками, которые не реализовали себя"

Экс-участница группы поддержки "Салавата Юлаева" и спортивный корреспондент Ульяна Тригубчак прокомментировала "СЭ" диалог бывшего защитника "Сочи" Райана Уитни и экс-форварда "Авангарда" Тедди Перселла. На канадском подкасте они обсуждали российских девушек, которых Уитни назвал "чернобыльскими уродами с тремя глазами".

Также Тригубчак высказалась по поводу слов бывшего защитника "Салавата Юлаева" и новокузнецкого "Металлурга" Брента Сопела, который признался, что жизнь в Новокузнецке была для него самым страшным кошмаром.

- Знаете, может я бы и поняла различие в менталитете между Россией и США и то, что Уитни с Перселлом - люди большого достатка, вокруг которых крутятся толпы одинаковых бимбо (американский ярлык для сексапильных, не слишком умных красоток, озабоченных поиском подходящего "кадра" - Прим. "СЭ"). Готова даже принять, что они тупые, неотесанные мужланы. Но, то, как они оскорбили разом всех русских мужчин и женщин, понять нельзя. У меня их слова ассоциируются с обиженными неудачниками, которые не реализовали себя и хотят посильнее укусить от обиды.

Что до слов Брента Сопела. Не стоит лицемерить, в некоторых вещах он действительно прав... Но и в НХЛ игроки не безгрешны. Всякое бывает и там. Хоккеисты в любой стране тоже люди - есть гуляки, есть кухонные бойцы, есть и профессионалы, которые относятся к своей работе серьезно. Все так же, как в любом другом срезе общества. (Арман Мкртчян)

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