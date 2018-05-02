Уланов и Гоголев вошли в тренерский штаб "Спартака"

Игорь Уланов и Дмитрий Гоголев назначены ассистентами главного тренера "Спартака" Вадима Епанчинцева, информирует официальный сайт клуба. Они заменят в тренерском штабе Виктора Костюченка и Андрея Потайчука, которые покинули клуб по окончанию сезона КХЛ.

48-летний Уланов работал в "Спартаке" помощником главного тренера (Германа Титова) в сезоне-2015/16, после чего трудился на аналогичной должности в "Ладе" и "Югре".

Гоголев выступал в составе "Спартака" в сезонах-2000/01 и 2001/02 годов, после окончания игровой карьеры являлся тренером молодежного "Спартака" (2009-2011) и ассистентом главного тренера основной команды в сезонах-2012/13 и 2013/14 годов. В завершившемся сезоне 45-летний Гоголев работал главным тренером в команде МХЛ "Капитан" (Ступино).