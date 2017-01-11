Участники Недели звезд хоккея-2017 получат специальные медали

Континентальная хоккейная лига представила медали, которыми будут награждаться участники Недели звезд хоккея-2017 в Уфе. Памятные награды изготовлены в едином стиле для трех главных событий в рамках Недели звезд – Кубка вызова МХЛ (15 января), Матча звезд ЖХЛ (19 января) и Матча звезд КХЛ (21 - 22 января).

Медали Матча звезд КХЛ диаметром 80 мм и толщиной 10 мм весят порядка 400 граммов и изготовлены из латуни и нейзильбера с покрытием из золотого, бронзового, черного и прозрачного клиара. Дизайн наград является лаконичным, стильным и привлекательным. Аверс (лицевую сторону) медали украшает логотип Матча звезд со стилизованным изображением башкирского национального героя и поэта – Салавата Юлаева, а реверс (оборотную сторону) – монохромный логотип КХЛ с наименованием текущего сезона-2016/17.

При изготовлении наград было реализовано комплексное технологическое решение из более чем 20 стадий, включая полунепрерывное литье, фрезерование, прокат, токарную обработку и гравировку. В совокупности производственный цикл изготовления одной медали составил порядка 8 часов. В продолжение традиции, возрожденной на Матче звезд КХЛ-2016, наградные медали будут вручаться хоккеистам в оригинальных футлярах с ложементом-подставкой.