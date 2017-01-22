Участники Матча звезд КХЛ-2017 почтили память судьи Рафаэля Кадырова. В пятницу арбитр ушел из жизни в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. Отметим, что бригады судий проводят матч в свитерах с портретом коллеги.

В ноябре прошлого года Рафаэлю Кадырову был поставлен диагноз – астроцитома третьей степени. Лечение, оплачивать которое помогали клубы, КХЛ, друзья и родственники, не дало результата.

Стоит отметить, что Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. Кроме того, он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.

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