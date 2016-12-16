Убытки "Йокерита" за два сезона в КХЛ - 28,8 миллиона евро

За два сезона выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) убытки финского клуба "Йокерит" составили 28,8 миллиона евро, утверждает Kauppalehti. Это связано с ухудшением результатов команды. В минувшем сезоне "джокеры" потеряли более 15 миллионов, что на два миллиона больше, чем в предыдущем розыгрыше лиги.

В сезоне-2014/15 финны вышли в четвертьфинал, а через год они выбыли в первом раунде Кубка Гагарина. На данный момент "Йокерит" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.