09:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Убытки "Йокерита" за два сезона в КХЛ - 28,8 миллиона евро

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За два сезона выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) убытки финского клуба "Йокерит" составили 28,8 миллиона евро, утверждает Kauppalehti. Это связано с ухудшением результатов команды. В минувшем сезоне "джокеры" потеряли более 15 миллионов, что на два миллиона больше, чем в предыдущем розыгрыше лиги.

В сезоне-2014/15 финны вышли в четвертьфинал, а через год они выбыли в первом раунде Кубка Гагарина. На данный момент "Йокерит" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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