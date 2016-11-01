10:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

У "Йокерита" есть долги по зарплате из-за санкций против российских совладельцев

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"Йокерит" имеет задолженности по зарплате перед игроками команды, сообщает iltasanomat.fi. Причиной является внесение российских совладельцев клуба в санкционные списки ЕС, из-за чего возникают трудности с переводом денег из России в Финляндию. Россияне владеют 49 процентами акций "Йокерита", а 51 процент принадлежит финну Харри Харкимо. 

- Перевод денег из России в Финляндию - головная боль, - подчеркнул управляющий директор "Йокерита" Юкка Кохонен. - Поэтому возникают задержки по зарплате. Игроки с пониманием относятся к ситуации, для некоторых мы установили графики выплат, некоторые готовы подождать.

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