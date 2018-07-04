У "Трактора" есть свои "жевуны"! Фото

КХЛ в официальном Твиттере опубликовала шуточное фото с тремя болельщиками "Трактора" в гигантских кокошниках. "Хоккейный Челябинск ждет начала сезона", - говорится в подписи к фото. Снимок, очевидно, пародирует знаменитую тройку болельщиков с матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия (1:1, пенальти - 3:4). Во время матча телекамеры выхватили троицу в кокошниках, мирно поедающую хот-доги, в то время, как Испания активно наседала на ворота россиян.