У Терещенко есть предложения от других клубов, но он хочет остаться в "Динамо"

Агент нападающего московского "Динамо" Алексея Терещенко Валерий Матвеев сказал, что его клиент не собирается завершать карьеру после завершения сезона-2017/18. Действующий контракт 37-летнего форварда с бело-голубыми рассчитан до 30 апреля.

- На сегодняшний момент "Динамо" не выходило с предложением о продлении контракта, - цитирует ТАСС Матвеева. - Сам Алексей хотел бы продолжить карьеру в родном клубе, он - динамовец, не хотелось бы никуда переезжать. Карьеру он заканчивать не собирается, есть еще силы и опыт.

У Алексея есть предложения от других клубов КХЛ, но пока их рассматривать даже не хочется. Приоритетом самого игрока является "Динамо".

Напомним, Терещенко - воспитанник "Динамо". Он выступал за бело-голубых с 2000 по 2005 год, после чего играл за "Ак Барс" и "Салават Юлаев". В 2014 году он вернулся в московский клуб.