"У СКА много лидеров в команде". Воробьев - об отсутствии нашивки капитана у Дацюка

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над "Металлургом" (2:1), объяснив, почему вернувшийся в строй Павел Дацюк не был капитаном.

- Большинство хорошо отработало. Ребята молодцы. Хорошая победа над сильной командой.

- Почему Дацюк не был капитаном и не играл в большинстве?

- Большинство у нас сегодня забило. У нас много лидеров в команде. И мы пошли на игру тем же составом, что был в прошлом матче, с тем же капитаном и ассистентом.

- Коскиранта вышел на фланге.

- У нас сегодня был план на игру, в котором Ярно отводилась большая роль (Воробьев накладывал тройку Коскиранта – Каблуков – Кетов на тройку Эллисона с Мозякиным – Прим. "СЭ"). И он с ней хорошо справился.

- Якупов в прошлом матче получил повреждение, а сегодня не сыграл.

- Якупов чувствует себя чуть лучше, более-менее. Будем смотреть.

- Был ли для вас матч с "Магниткой" особенным?

- Мы просто рады, что закончили домашнюю серию с максимальным результатом.

(Игорь Еронко)

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