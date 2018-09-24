У "Сибири" худший старт в истории КХЛ

"Сибирь" проиграла "Ак Барсу" и повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона.

Новосибирцы уступили в десяти матчах подряд, не набрав при этом ни одного очка. Для сравнения "Витязь"-2010/11, также проигравший 10 стартовых встреч, трижды заканчивал основное время вничью. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений со старта сезона