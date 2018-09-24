У "Сибири" худший старт в истории КХЛ

"Сибирь" проиграла "Ак Барсу" и повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона.
Новосибирцы уступили в десяти матчах подряд, не набрав при этом ни одного очка. Для сравнения "Витязь"-2010/11, также проигравший 10 стартовых встреч, трижды заканчивал основное время вничью. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии поражений со старта сезона
|
Клуб
|
Сезон
|
Поражении
|
Шайбы
|
Очки
|
Сибирь
|
2018/19
|
10
|
15-37
|
0
|
Витязь
|
2010/11
|
10
|
20-36
|
3
|
Динамо Мн
|
2017/18
|
6
|
5-16
|
2
|
Лев Попрад
|
2011/12
|
5
|
9-18
|
1
|
Атлант
|
2013/14
|
5
|
10-18
|
1
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