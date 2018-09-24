22:19 | Хоккей — КХЛ

У "Сибири" худший старт в истории КХЛ

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"Сибирь" проиграла "Ак Барсу" и повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона.

Новосибирцы уступили в десяти матчах подряд, не набрав при этом ни одного очка. Для сравнения "Витязь"-2010/11, также проигравший 10 стартовых встреч, трижды заканчивал основное время вничью. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений со старта сезона

Клуб

Сезон

Поражении

Шайбы

Очки

Сибирь

2018/19

10

15-37

0

Витязь

2010/11

10

20-36

3

Динамо Мн

2017/18

6

5-16

2

Лев Попрад

2011/12

5

9-18

1

Атлант

2013/14

5

10-18

1​
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