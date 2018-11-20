У "Северстали" произошли изменения в тренерском штабе

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин и тренеры Дмитрий Ерофеев и Дмитрий Хомутов покинули команду, сообщает Твиттер команды из Череповца.

В тренерский штаб "Северстали" войдут Андрей Карпин, занимавший ранее должность тренера вратарей в команде "Алмаз", а также Евгений Михалкевич, возглавлявший "Металлург".

"Северсталь" занимает последнее место в Западной конференции с 20 очками.