У московского "Динамо" есть задолженность за аренду базы в Новогорске

Заместитель председателя центрального совета всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Сергей Федоров заявил, что у московского "Динамо" есть долги за аренду учебно-тренировочной базы в Новогорске. На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах бело-голубых: в частности, что игрокам команды не выплачивается зарплата.

– Центральному совету "Динамо" ситуация в хоккейном клубе представляется прежде всего непрозрачной, так как в совете директоров хоккейного клуба нет ни одного представителя общества, клуб не предоставляет отчетности в общество, – приводит ТАСС слова Федорова. – Поэтому достоверно об экономической ситуации в клубе могу судить только по косвенным признакам: у клуба есть задолженность за аренду базы в Новогорске.