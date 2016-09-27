У "Куньлуня" появился фарм-клуб в Китае

"Куньлунь" подписал договор о создании фарм-клуба на базе китайского "Харбина", сообщает официальный сайт клуба КХЛ. Это позволит "Куньлуню" расширить заявку на сезон до десяти игроков.

"Значимость этого события трудно переоценить. В сезон наша команда вступила с 25 игроками, и двое из них уже получили травмы, причем Эту Пёйсти выбыл до конца сезона. Ведется работа по привлечению новых хоккеистов – в частности, ждут оформления бумаг в КХЛ финский защитник Йоонас Ярвинен и шведский нападающий Линус Виделль. Приходится, засучив рукава, латать дыры в составе, и подписание контракта с фарм-клубом поможет ускорить этот процесс", - говорится на сайте "Куньлуня".

"Куньлунь" был создан в Пекине и дебютировал в КХЛ в этом году.