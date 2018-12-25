У Кулемина украли телефон и 1,1 миллиона рублей

Потерпевшим по делу о краже телефона и 1,1 миллиона рублей с расчетного счета оказался игрок столичного "Динамо" Вячеслав Кулемин, информирует Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что 12 декабря в полицию обратился житель столицы, который заявил, что в Тверском районе неизвестный гражданин кавказской наружности вошел к нему в доверие и предложил обняться на прощание.

Мужчины обнялись, и незнакомец ушел, а заявитель обнаружил, что у него пропал телефон iPhone 6. Впоследствии с расчетного счета москвича были списаны денежные средства на сумму 1,1 миллиона рублей.

В понедельник, 24 декабря, сотрудники МВД задержали уроженца Дагестана 1979 г. рождения, которого изобличили в содеянном. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже.