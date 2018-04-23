"У кого Зарипов – тот и сильней". "Ак Барс" – о пятом Кубке Гагарина форварда

"Ак Барс" в Твиттере пошутил о победе в Кубке Гагарина. Казанцы в третий раз в истории завоевали трофей, обыграв в финале плей-офф КХЛ ЦСКА (счет в серии – 4-1).

"А я думаю, сила в Зарипове. У кого Зарипов – тот и сильней", – гласит подпись к кадру из фильма "Брат-2", на котором изображен главный герой картины Данила Багров.

Для Даниса Зарипова, который подписал контракт с клубом из столицы Татарстана перед началом сезона, этот Кубок Гагарина стал пятым в карьере. 37-летний нападающий становился победителем плей-офф в 50 процентах сезонов КХЛ. Вместе с "Ак Барсом" он выиграл Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах, в составе магнитогорского "Металлурга" – в 2014 и 2016 годах.

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