У Игоря Макарова подозрение на разрыв мениска

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" (3:4 Б) посетовал на глупые ошибки своих игроков в третьем периоде встречи. Отметим, что сочинская команда прервала 7-матчевую победную серию "Салавата".

– Мы долго подбирали ключи к обороне "Сочи", – приводит официальный сайт "Салавата" слова Захаркина. – Нам это удалось в первом периоде, во втором периоде здорово забили в численном неравенстве, ну а глупые ошибки в третьем периоде привели к тому, что мы едва не проиграли этот матч в основное время. С одной стороны, хорошо, что мы сравняли за какие-то секунды, но очень слабо пробили штрафные броски.

– Третий гол вы забили благодаря тайм-ауту? Что вы сказали?

– Что нужно делать. И они это сделали.

– Каково состояние Игоря Макарова?

– Там есть подозрение на разрыв мениска. Завтра он улетает к специалисту, тогда мы будем точно знать.