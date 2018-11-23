У бывшего гендиректора "Адмирала" и его жены арестовано имущество на 122 миллиона

Бывший гендиректор "Адмирала" Илья Спокойнов и его жена Мария Свиридова предстанут перед судом по делу о мошенничестве, сообщает primamedia.ru. По версии следствия, они с 2014 по 2016 год совершили хищений на сумму более 180 миллионов рублей, выделенных из бюджета Приморского края. Средства были выделены на приобретение комплектов оборудования для спортивных площадок, гендиректор подозревается в значительном завышении стоимости оборудования по договорам поставки.

Часть средств им удалось похитить при пособничестве своего знакомого Алексея Авершина, который ранее уже был осужден.

В целях исполнения приговора в части возмещения ущерба судом наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых общей стоимостью 122 миллиона рублей. В настоящее время ущерб частично возмещен на сумму 17 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Спокойнов был задержан в феврале 2017 года. 21 марта 2018 года Илье Спокойнову смягчили меря пресечения и заменили содержание под стражей на домашний арест.