У Антона Белова во время матча с "Динамо" родился сын

Во время матча "Динамо" (Москва) - СКА (0:2) в семье защитника армейцев Антона Белова случилось пополнение - у него родился сын.
Мальчика назвали Львом. Его рост - 55 сантиметров, вес - 4700 граммов.
Лев Белов, добро пожаловать в мир!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 декабря 2018 г.
Антон Белов сегодня счастливее всех - прямо во время матча с "Динамо" супруга защитника СКА Елена родила сына. 55 сантиметров, 4700 граммов - богатырь!
Наши самые искренние поздравления родителям!#СемьяСКА pic.twitter.com/rrsa2GdSCq
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