У Антона Белова во время матча с "Динамо" родился сын

Лев Белов, добро пожаловать в мир!

Антон Белов сегодня счастливее всех - прямо во время матча с "Динамо" супруга защитника СКА Елена родила сына. 55 сантиметров, 4700 граммов - богатырь!

Наши самые искренние поздравления родителям!#СемьяСКА pic.twitter.com/rrsa2GdSCq