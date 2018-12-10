23:13 10 декабря | Хоккей — КХЛ

У Антона Белова во время матча с "Динамо" родился сын

Обсудить
1

Во время матча "Динамо" (Москва) - СКА (0:2) в семье защитника армейцев Антона Белова случилось пополнение - у него родился сын.

Мальчика назвали Львом. Его рост - 55 сантиметров, вес - 4700 граммов. 

 

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...