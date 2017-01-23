Твиттер ЦСКА - фанатам "Спартака": "Не стреляйте в пианиста"

Твиттер ЦСКА в шутку призвал болельщиков "Спартака" не оскорблять клуб за неудачную игру в столичном дерби. В концовке второго периода армейцы ведут со счетом 5:0.
"Не позорьте (вырезано)", - орут местные фанаты. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет", - говорится в сообщении ЦСКА.
34' "Не позорьте [вырезано]" - орут местные фанаты. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 23 января 2017 г.
Xen1um
BeeBop, ваш мозг похоже уже кто-то вынес, а вы и не в курсе, бывает(
21:25
shpasic
а что вырезано у ХК ЦСКА?
21:18
BeeBop
Xen1um...Злорадствовать?! Да вас выносить с двухзначным счетом нужно!!!
21:16
Xen1um
Как же не красиво злорадствовать, это совсем не красит вас.
21:12