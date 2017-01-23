21:01 | ХОККЕЙ — КХЛ

Твиттер ЦСКА - фанатам "Спартака": "Не стреляйте в пианиста"

0
0
0
4

Твиттер ЦСКА в шутку призвал болельщиков "Спартака" не оскорблять клуб за неудачную игру в столичном дерби. В концовке второго периода армейцы ведут со счетом 5:0. 

"Не позорьте (вырезано)", - орут местные фанаты. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет", - говорится в сообщении ЦСКА.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Xen1um

BeeBop, ваш мозг похоже уже кто-то вынес, а вы и не в курсе, бывает(

21:25

shpasic

а что вырезано у ХК ЦСКА?

21:18

BeeBop

Xen1um...Злорадствовать?! Да вас выносить с двухзначным счетом нужно!!!

21:16

Xen1um

Как же не красиво злорадствовать, это совсем не красит вас.

21:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ