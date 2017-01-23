Твиттер ЦСКА - фанатам "Спартака": "Не стреляйте в пианиста"

Твиттер ЦСКА в шутку призвал болельщиков "Спартака" не оскорблять клуб за неудачную игру в столичном дерби. В концовке второго периода армейцы ведут со счетом 5:0.

"Не позорьте (вырезано)", - орут местные фанаты. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет", - говорится в сообщении ЦСКА.

34' "Не позорьте [вырезано]" - орут местные фанаты. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет... – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 23 января 2017 г.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА