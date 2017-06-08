ТВ-рейтинги РФПЛ примерно в 2,5 раза выше, чем КХЛ

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг. При этом надо учитывать, что общая аудитория – это не все совершеннолетнее население России, охват "Матча" в стране не является стопроцентным. Поэтому теоретически максимальная аудитория составляет около 59,2 миллиона человек.

Принципиальный вопрос для КХЛ – сравнение с другой ведущей спортивной лигой России, футбольной. Если в случае с посещаемостью (в сезоне-2016/17 – 6124 у КХЛ против 11 415 у РФПЛ) оно не совсем корректно из-за разницы во вместимости стадионов, то с ТВ-рейтингами все объективнее.

Возьмем средние показатели двух лиг за последние пару сезонов. В обоих случаях цифры "футбола" больше примерно в 2,5 раза.

КХЛ И РФПЛ В СЕЗОНАХ-2015/16 и 2016/17

Лига Рейтинг Доля Аудитория КХЛ-2015/16 0,49 1,64 290 РФПЛ-2015/16 1,13 3,85 668 КХЛ-2016/17 0,43 1,40 254 РФПЛ-2016/17 1,03 3,38 609

Почему у КХЛ так мало зрителей?