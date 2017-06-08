ТВ-рейтинги РФПЛ примерно в 2,5 раза выше, чем КХЛ

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг. При этом надо учитывать, что общая аудитория – это не все совершеннолетнее население России, охват "Матча" в стране не является стопроцентным. Поэтому теоретически максимальная аудитория составляет около 59,2 миллиона человек.
Принципиальный вопрос для КХЛ – сравнение с другой ведущей спортивной лигой России, футбольной. Если в случае с посещаемостью (в сезоне-2016/17 – 6124 у КХЛ против 11 415 у РФПЛ) оно не совсем корректно из-за разницы во вместимости стадионов, то с ТВ-рейтингами все объективнее.
Возьмем средние показатели двух лиг за последние пару сезонов. В обоих случаях цифры "футбола" больше примерно в 2,5 раза.
КХЛ И РФПЛ В СЕЗОНАХ-2015/16 и 2016/17
|
Лига
|
Рейтинг
|
Доля
|
Аудитория
|
КХЛ-2015/16
|
0,49
|
1,64
|
290
|
РФПЛ-2015/16
|
1,13
|
3,85
|
668
|
КХЛ-2016/17
|
0,43
|
1,40
|
254
|
РФПЛ-2016/17
|
1,03
|
3,38
|
609
Почему у КХЛ так мало зрителей?