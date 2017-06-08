ТВ-рейтинг: сборную смотрят лучше, чем КХЛ

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг. При этом надо учитывать, что общая аудитория – это не все совершеннолетнее население России, охват "Матча" в стране не является стопроцентным. Поэтому теоретически максимальная аудитория составляет около 59,2 миллиона человек.

Неопровержимый факт: сборную смотрят лучше, чем КХЛ. "Матчу" досталось три встречи команды Олега Знарка на чемпионате мира (причем с не самыми интересными соперниками), и все они заметно перебили по рейтингам финал Кубка Гагарина, причем две трансляции – вдвое. Не так плох по цифрам и Евротур – Шведские игры шли на уровне все того же плей-офф КХЛ.

Апологеты сборной и ее приоритеты могли бы возликовать, если бы не одно серьезное "но": национальная команда должна не просто превосходить клубный чемпионат по рейтингам, она обязана "убирать" его в несколько раз или даже на порядок.

Серьезно: мы ведь уже говорили о том, что хоккейная аудитория максимально разрознена. Болельщикам "Авангарда" нет дела до "Локомотива", зрителей из Нижнего Новгорода не сильно волнуют какие-то уральские-сибирские разборки. Почти три десятка клубов и шесть десятков матчей – как за всем уследишь, если ты не больной на голову (в хорошем смысле слова) фанат хоккея.

А тут сборная: она неизбежно объединяет москвичей, петербуржцев, омичей, казанцев, да и тех, в чьих городах нет клубов КХЛ, а иногда и хоккея вообще. У лиги нет ни единого шанса побороться с тем же чемпионатом мира, и тем удивительней, что разрыв по цифрам не так велик.

ТРАНСЛЯЦИИ СБОРНОЙ В СЕЗОНЕ-2016/17

Дата Турнир Матч Рейтинг Доля Аудитория 15.05.17 Чемпионат мира Россия – Латвия 2,52 7,88 1498 11.05.17 Чемпионат мира Россия – Дания 2,50 9,81 1485 07.05.17 Чемпионат мира Италия – Россия 1,50 7,40 890 12.02.17 Евротур Россия – Чехия 1,21 4,16 720 09.02.17 Евротур Россия – Финляндия 0,94 2,54 558

Почему у КХЛ так мало зрителей?