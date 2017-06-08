ТВ-рейтинг: сборную смотрят лучше, чем КХЛ

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг. При этом надо учитывать, что общая аудитория – это не все совершеннолетнее население России, охват "Матча" в стране не является стопроцентным. Поэтому теоретически максимальная аудитория составляет около 59,2 миллиона человек.
Неопровержимый факт: сборную смотрят лучше, чем КХЛ. "Матчу" досталось три встречи команды Олега Знарка на чемпионате мира (причем с не самыми интересными соперниками), и все они заметно перебили по рейтингам финал Кубка Гагарина, причем две трансляции – вдвое. Не так плох по цифрам и Евротур – Шведские игры шли на уровне все того же плей-офф КХЛ.
Апологеты сборной и ее приоритеты могли бы возликовать, если бы не одно серьезное "но": национальная команда должна не просто превосходить клубный чемпионат по рейтингам, она обязана "убирать" его в несколько раз или даже на порядок.
Серьезно: мы ведь уже говорили о том, что хоккейная аудитория максимально разрознена. Болельщикам "Авангарда" нет дела до "Локомотива", зрителей из Нижнего Новгорода не сильно волнуют какие-то уральские-сибирские разборки. Почти три десятка клубов и шесть десятков матчей – как за всем уследишь, если ты не больной на голову (в хорошем смысле слова) фанат хоккея.
А тут сборная: она неизбежно объединяет москвичей, петербуржцев, омичей, казанцев, да и тех, в чьих городах нет клубов КХЛ, а иногда и хоккея вообще. У лиги нет ни единого шанса побороться с тем же чемпионатом мира, и тем удивительней, что разрыв по цифрам не так велик.
ТРАНСЛЯЦИИ СБОРНОЙ В СЕЗОНЕ-2016/17
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Рейтинг
|
Доля
|
Аудитория
|
15.05.17
|
Чемпионат мира
|
Россия – Латвия
|
2,52
|
7,88
|
1498
|
11.05.17
|
Чемпионат мира
|
Россия – Дания
|
2,50
|
9,81
|
1485
|
07.05.17
|
Чемпионат мира
|
Италия – Россия
|
1,50
|
7,40
|
890
|
12.02.17
|
Евротур
|
Россия – Чехия
|
1,21
|
4,16
|
720
|
09.02.17
|
Евротур
|
Россия – Финляндия
|
0,94
|
2,54
|
558
Почему у КХЛ так мало зрителей?