05:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

ТВ-рейтинг: сборную смотрят лучше, чем КХЛ


В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг. При этом надо учитывать, что общая аудитория – это не все совершеннолетнее население России, охват "Матча" в стране не является стопроцентным. Поэтому теоретически максимальная аудитория составляет около 59,2 миллиона человек.

Неопровержимый факт: сборную смотрят лучше, чем КХЛ. "Матчу" досталось три встречи команды Олега Знарка на чемпионате мира (причем с не самыми интересными соперниками), и все они заметно перебили по рейтингам финал Кубка Гагарина, причем две трансляции – вдвое. Не так плох по цифрам и Евротур – Шведские игры шли на уровне все того же плей-офф КХЛ.

Апологеты сборной и ее приоритеты могли бы возликовать, если бы не одно серьезное "но": национальная команда должна не просто превосходить клубный чемпионат по рейтингам, она обязана "убирать" его в несколько раз или даже на порядок.

Серьезно: мы ведь уже говорили о том, что хоккейная аудитория максимально разрознена. Болельщикам "Авангарда" нет дела до "Локомотива", зрителей из Нижнего Новгорода не сильно волнуют какие-то уральские-сибирские разборки. Почти три десятка клубов и шесть десятков матчей – как за всем уследишь, если ты не больной на голову (в хорошем смысле слова) фанат хоккея.

А тут сборная: она неизбежно объединяет москвичей, петербуржцев, омичей, казанцев, да и тех, в чьих городах нет клубов КХЛ, а иногда и хоккея вообще. У лиги нет ни единого шанса побороться с тем же чемпионатом мира, и тем удивительней, что разрыв по цифрам не так велик.

ТРАНСЛЯЦИИ СБОРНОЙ В СЕЗОНЕ-2016/17

Дата

Турнир

Матч

Рейтинг

Доля

Аудитория

15.05.17

Чемпионат мира

Россия – Латвия

2,52

7,88

1498

11.05.17

Чемпионат мира

Россия – Дания

2,50

9,81

1485

07.05.17

Чемпионат мира

Италия – Россия

1,50

7,40

890

12.02.17

Евротур

Россия – Чехия

1,21

4,16

720

09.02.17

Евротур

Россия – Финляндия

0,94

2,54

558

Почему у КХЛ так мало зрителей?

 

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