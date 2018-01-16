Трямкин – о поражении от "Сибири": "Было что-то непонятное"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (1:4). По его словам, команде необходимо проанализировать эту игру и готовиться к следующей встрече.

– Было что-то непонятное... Быстро забили, потом удаление, пропустили, – сказал Трямкин. – Во втором периоде были моменты, но не забили – плохая реализация моментов. То же самое было в матче с ЦСКА. Будем разбирать игру, делать выводы и готовиться к следующему матчу.

– Участие в матче звезд помогает психологически раскрепоститься?

– Не то чтобы раскрепоститься. Матч звезд снимает немного напряженность, которая есть в чемпионате. Ты немного отходишь от этого, но потом приходится включаться заново. (Алексей МАКСИМОВ)