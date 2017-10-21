Трямкин дисквалифицирован на один матч за жест в сторону Умарка

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Салават Юлаев" – "Автомобилист" (5:3), информирует официальный сайт лиги.

(Время – 30.13) На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Автомобилиста" Никиту Трямкина наказание по Правилу 550 ж, п.3 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.32. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, – говорится в решении СДК.

Крикунов об удалении Трямкина: "Он показал что-то не судье, а Умарку" //

Что за жест показал Трямкин Умарку?