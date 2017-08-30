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10:31 | Хоккей — КХЛ

Трофеи футбольного "Спартака" покажут болельщикам перед матчем с минским "Динамо"


Трофеи футбольного "Спартака", завоеванные за победу в чемпионате России и Суперкубке страны, будут выставлены перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между красно-белыми и минским "Динамо", информирует пресс-служба московского клуба.

Встреча пройдет 2 сентября на арене "ВТБ Ледовый дворец". Перед матчем болельщики смогут посмотреть и сфотографироваться с трофеями футбольного "Спартака".

Напомним, что "Спартак" потерпел три поражения в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата в КХЛ. 

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http://tass.ru/sport/4517621

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