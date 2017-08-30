Трофеи футбольного "Спартака" покажут болельщикам перед матчем с минским "Динамо"

Трофеи футбольного "Спартака", завоеванные за победу в чемпионате России и Суперкубке страны, будут выставлены перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между красно-белыми и минским "Динамо", информирует пресс-служба московского клуба.

Встреча пройдет 2 сентября на арене "ВТБ Ледовый дворец". Перед матчем болельщики смогут посмотреть и сфотографироваться с трофеями футбольного "Спартака".

Напомним, что "Спартак" потерпел три поражения в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата в КХЛ.