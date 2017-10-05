Три очка Ничушкина принесли ЦСКА победу над "Северсталью"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Северсталью" – 2:1. В составе череповчан забитым голом отличился защитник Валерий Васильев.

На это армейцы ответили заброшенными шайбами Александра Попова, Сергея Андронова и Валерия Ничушкина, который также отличился двумя результативными передачами.

Отметим, что для красно-синих эта победа стала четвертой подряд. В свою очередь "Северсталь" уступила в третьей игре к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Северсталь" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Васильев - 1 (Трубачев, Вовченко), 28:42 - 0:1. Попов - 2 (бол., Петров, Ничушкин), 44:05 - 1:1. Ничушкин - 6 (бол., Робинсон, Киселевич), 49:46 - 2:1. Андронов - 1 (п.в., Телегин, Ничушкин), 59:23 - 3:1.

Вратари: Сорокин - Артамкин (58:52 - 59:23).

Штраф: 22 - 16.

Броски: 36 (12+7+17) - 19 (3+11+5).

Судьи: Виганд, Морозов.

5 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.