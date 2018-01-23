Три очка Филатова помогли "Нефтехимику" победить "Слован"

"Нефтехимик" обыграл "Слован" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамский клуб продлил победную серию до четырех игр кряду, команда идет на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей три (1+2) очка набрал Никита Филатов, дубль оформил Робин Ганзл, по шайбе забросили Павел Порядин и Александр Авцин. У братиславского клуба отличился Томаш Грнка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" – "Слован" – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Ганзл - 7 (Филатов, Густафссон), 16:09 - 1:0. Ганзл - 8 (Филатов, Секстон), 24:43 - 2:0. Порядин - 3 (Куликов, Брынцев), 30:32 - 3:0. Авцин - 12 (Бикмуллин), 32:20 - 4:0. Филатов - 5 (бол., Секстон), 46:03 - 5:0. Грнка - 9 (бол., Депре, Геноуэй), 50:37 - 5:1.

Вратари: Макаров - Седлачек (Штепанек, 32:20).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 48 (23+11+14) - 15 (4+6+5).

Судьи: Ибатулин, Кислов.

23 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".