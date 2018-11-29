Три клуба КХЛ проведут выставочные матчи в Великобритании

Федерация хоккея Великобритании (ФХВ) планирует провести выставочные игры с участием клубов КХЛ, сообщает ТАСС. Генеральный секретарь ФХВ Энди Френч имеет договоренность с клубами о том, что они приедут в Британию в апреле 2019 года.

В текущем сезоне КХЛ провела по два матча регулярного чемпионата в Цюрихе и Вене в рамках проекта KHL World Games.

– KHL World Games показали хоккей высокого уровня, здесь не так много борьбы, но скорость игры совершенная иная, чем в европейских чемпионатах, – цитирует ТАСС Френча. – Как вы знаете, наша сборная впервые за 25 лет пробилась в элитную группу чемпионатов мира и у нас есть проблемы с поиском соперников. Сильнейшие сборные играют между собой, и для нас это было сложной задачей. У нас есть договоренность о том, что в апреле 2019 года к нам в гости приедут три команды из КХЛ, одна из игр точно будет проходить в Шеффилде.

У нас в стране живет и работает много россиян. Качество нашей лиги растет, а появление клуба КХЛ никак не повлияет для развития хоккея, а только поможет.

В настоящее время в КХЛ выступают команды из Казахстана, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Китая и Словакии.