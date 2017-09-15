Третьяк вошел в состав директоров КХЛ, Тимченко переизбран на пост председателя

Сегодня в Москве состоялось собрание учредителей КХЛ, на котором был избран состав Совета директоров лиги на сезон 2017/2018. На пост председателя совета директоров КХЛ был переизбран Геннадий Тимченко. Президент ФХР Владислав Третьяк стал новым членом корпоративного органа управления лиги.
Общий состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/2018:
1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров КХЛ, Председатель Совета директоров ООО "Хоккейный клуб СКА"
2. Чернышенко Дмитрий Николаевич – Председатель Правления – Президент КХЛ
3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ, Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, Вице-президент АНО "Народная команда – Хоккейный Клуб "Спартак"
4. Анисимов Алексей Владимирович – Главный арбитр КХЛ
5. Величкин Геннадий Иванович – Член Правления ООО "КХЛ", Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО "Хоккейный клуб "Металлург"
6. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА"
7. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО "АК "Транснефть"
8. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО "ТАНЕКО"
9. Медведев Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром"
10. Морозов Алексей Алексеевич – Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации
11. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ОАО "ММК", Президент АНО "Хоккейный клуб "Металлург"
12. Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России
13. Ротенберг Роман Борисович – Заместитель Председателя Правления – Президента КХЛ, Первый Вице-президент ФХР, член Совета директоров ООО "Хоккейный клуб СКА"
14. Савицкис Юрис Янович – Президент OOO "Итера Латвия", Председатель Совета АО "Динамо Рига"
15. Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО "КХЛ", Генеральный менеджер НП "Новосибирский профессиональный хоккейный клуб "Сибирь"
16. Фетисов Вячеслав Александрович – Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
17. Шуневич Игорь Анатольевич – Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО "Динамо Минск"
18. Яри Курри – Генеральный менеджер "Йокерит", член Правления Arena Events Oy
19. Третьяк Владислав Александрович – Президент Федерации хоккея России, Депутат Государственной Думы Российской Федерации.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Металлург Мг (хоккей)
- Динамо Рига
- СКА СПб
- Динамо Мн (Хоккей)
- ЦСКА (хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Вячеслав Фетисов
- Спартак (хоккей)
- Владислав Третьяк
- Александр Медведев (руководитель)
- Алексей Морозов (хоккей)
- Дмитрий Чернышенко
- Кирилл Фастовский
- Яри Курри
- Геннадий Величкин
- ФХР
- Валерий Каменский
- Йокерит
- Геннадий Тимченко
- Роман Ротенберг
- Алексей Анисимов
- Игорь Есмантович
- Аркадий Ротенберг
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