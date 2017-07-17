Третьяк пожелал "Магнитке" вырастить побольше Мозякиных и Малкиных

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил магнитогорский "Металлург" с завоеванием серебряных медалей чемпионата России и участием в финале Кубка Гагарина сезона-2016/17.

- Для меня большая честь поздравить удивительную, потрясающую команду Магнитогорска с серебряными наградами чемпионата России и финалом Кубка Гагарина. Это достойный результат, – цитирует официальный сайт "Магнитки" Третьяка. – Ваша команда на протяжении многих лет показывает действительно классный хоккей, который вы любите и который любят в России. И хотелось бы пожелать, чтобы в вашей команде было как можно больше Мозякиных и таких ребят, как наш красавец Евгений Малкин. Давайте поздравим его еще раз с Кубком Стэнли! Чтобы как можно больше магнитогорцев было в сборной нашей страны, потому что этот год особый для нас, олимпийский. Мы вместе с вами будем болеть и за магнитогорскую команду, и за нашу олимпийскую сборную, чтобы она наконец вернула себе звание олимпийских чемпионов. Я думаю, что все они постараются, если мы с вами будем за них хорошо болеть.

Еще раз хочу пожелать "Металлургу" успехов в новом сезоне, выиграть кубок, стать чемпионом и показать достойный хоккей. Вам, дорогие болельщики, без которых команда не может существовать – большое спасибо, успехов, здоровья, счастья, а всем нам – мира на земле.