Третьяк отказался комментировать слова Дворковича о судействе в финале Кубка Гагарина

Президент ФХР Владислав Третьяк отказался комментировать критику вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в адрес судейства в финале Кубка Гагарина. В четвертом матче финала СКА победил магнитогорский "Металлург" (3:2). Решающую шайбу армейцы провели после удаления Даниса Зарипова. Магнитогорцы не согласились с удалением. Дворкович заявил, что ему стыдно за судейство.

- Честно, не хочется оценивать, что там говорят. Каждый имеет право выражать свои мысли, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка.