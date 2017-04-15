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Третьяк отказался комментировать слова Дворковича о судействе в финале Кубка Гагарина

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Президент ФХР Владислав Третьяк отказался комментировать критику вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в адрес судейства в финале Кубка Гагарина. В четвертом матче финала СКА победил магнитогорский "Металлург" (3:2). Решающую шайбу армейцы провели после удаления Даниса Зарипова. Магнитогорцы не согласились с удалением. Дворкович заявил, что ему стыдно за судейство.

- Честно, не хочется оценивать, что там говорят. Каждый имеет право выражать свои мысли, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка.

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Справедливо ли удаление Зарипова в ключевом моменте четвертой игры СКА - "Магнитка"?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170415/1119098770.html

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pilyut

Хоть один нормальный человек попался!)

12:04

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