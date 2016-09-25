Третьяк дебютирует в КХЛ матчем против ЦСКА

Вратарь "Адмирала" Максим Третьяк дебютирует в КХЛ матчем против своей родной команды – ЦСКА. 19-летний голкипер является внуком легендарного советского вратаря Владислава Третьяка. В системе армейского клуба он выступал с 2011 года, однако в мае перешел в "Адмирал".
Полностью состав владивостокского клуба выглядит так:
Третьяк (Бобков);
Блум – Бартулис (к), Ткачев – Саюстов – Саболич;
Волченков – Земченок, Акесон – Райт – Казаков;
Гавриленко – Конев, Краснослободцев – Фисенко – Лугин;
Курашов; Барбашев – Яковлев – Сигарев, Горшков.
Встреча ЦСКА – "Адмирал" начнется в 17.00 по московскому времени.
mikoff
Жестко они с Максимом. Сразу на ЦСКА. А может и сам вызвался!
17:57 25 сентября
Patera
индеец_Джо Время терпит, подожду лет пять, посмотрю, где он окажется. Особенно, когда дедушка сойдёт с должности. Закрепится на уровне хотя второго в условном Ярославле или Казани, значит толк будет.
16:58 25 сентября
индеец_Джо
Patera, лечи свою манию подозрительности .
16:46 25 сентября
Patera
Извиняюсь, великий Паоло Мальдини.
16:45 25 сентября
Patera
Деметрио, пусть по-твоему будет, если реально толковый. Но не помню я талантливых сыновей в футболе-хоккее. Бретт Халл только.
16:43 25 сентября
Vlаdimir
Подставить решили? Или этакая "проверка боем"?
16:29 25 сентября
Деметрио
Patera Мне не приходит. Я видел его в играх с Канадой, уверенно играет. В его ситуации реально тяжелее играть с такой фамилией!
16:29 25 сентября
Patera
А при имени Деметрио - только Альбертини...
16:28 25 сентября
Patera
Деметрио, сразу на ум зять З.Билялетдинова по фамилии Харламов приходит...
16:21 25 сентября
Деметрио
Patera ________________________________________________________________________________________________________ Позволил, не сомневайся, ему фамилия мешает больше, чем помогает.
16:18 25 сентября
Patera
Интересно, уровень мастерства позволил бы выступать в данном матче, но под другой фамилией?
16:15 25 сентября