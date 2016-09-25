15:49 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Третьяк дебютирует в КХЛ матчем против ЦСКА

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Вратарь "Адмирала" Максим Третьяк дебютирует в КХЛ матчем против своей родной команды – ЦСКА. 19-летний голкипер является внуком легендарного советского вратаря Владислава Третьяка. В системе армейского клуба он выступал с 2011 года, однако в мае перешел в "Адмирал".

Полностью состав владивостокского клуба выглядит так:

Третьяк (Бобков);

Блум – Бартулис (к), Ткачев – Саюстов – Саболич;

Волченков – Земченок, Акесон – Райт – Казаков;

Гавриленко – Конев, Краснослободцев – Фисенко – Лугин;

Курашов; Барбашев – Яковлев – Сигарев, Горшков.

Встреча ЦСКА – "Адмирал" начнется в 17.00 по московскому времени.

 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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mikoff

Жестко они с Максимом. Сразу на ЦСКА. А может и сам вызвался!

17:57 25 сентября

Patera

индеец_Джо Время терпит, подожду лет пять, посмотрю, где он окажется. Особенно, когда дедушка сойдёт с должности. Закрепится на уровне хотя второго в условном Ярославле или Казани, значит толк будет.

16:58 25 сентября

индеец_Джо

Patera, лечи свою манию подозрительности .

16:46 25 сентября

Patera

Извиняюсь, великий Паоло Мальдини.

16:45 25 сентября

Patera

Деметрио, пусть по-твоему будет, если реально толковый. Но не помню я талантливых сыновей в футболе-хоккее. Бретт Халл только.

16:43 25 сентября

Vlаdimir

Подставить решили? Или этакая "проверка боем"?

16:29 25 сентября

Деметрио

Patera Мне не приходит. Я видел его в играх с Канадой, уверенно играет. В его ситуации реально тяжелее играть с такой фамилией!

16:29 25 сентября

Patera

А при имени Деметрио - только Альбертини...

16:28 25 сентября

Patera

Деметрио, сразу на ум зять З.Билялетдинова по фамилии Харламов приходит...

16:21 25 сентября

Деметрио

Patera ________________________________________________________________________________________________________ Позволил, не сомневайся, ему фамилия мешает больше, чем помогает.

16:18 25 сентября

Patera

Интересно, уровень мастерства позволил бы выступать в данном матче, но под другой фамилией?

16:15 25 сентября

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