Третьяк дебютирует в КХЛ матчем против ЦСКА

Вратарь "Адмирала" Максим Третьяк дебютирует в КХЛ матчем против своей родной команды – ЦСКА. 19-летний голкипер является внуком легендарного советского вратаря Владислава Третьяка. В системе армейского клуба он выступал с 2011 года, однако в мае перешел в "Адмирал".

Полностью состав владивостокского клуба выглядит так:

Третьяк (Бобков);

Блум – Бартулис (к), Ткачев – Саюстов – Саболич;

Волченков – Земченок, Акесон – Райт – Казаков;

Гавриленко – Конев, Краснослободцев – Фисенко – Лугин;

Курашов; Барбашев – Яковлев – Сигарев, Горшков.

Встреча ЦСКА – "Адмирал" начнется в 17.00 по московскому времени.