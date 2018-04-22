Третья победа "Ак Барса". Эмоции игроков

"Ак Барс" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина. Сегодня в пятой игре финала казанцы победили ЦСКА – 1:0 (4-1 в серии).
3, 2, 1... pic.twitter.com/ZAZu4J2iaC– КХЛ (@khl) 22 апреля 2018 г.
"Давай: раз, два, три"– КХЛ (@khl) 22 апреля 2018 г.
ЧЕМПИОНЫ! pic.twitter.com/1iNdk8lJgc
22 апреля 2018 г.
Покачали Билла pic.twitter.com/5zS3DJQf77– Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) 22 апреля 2018 г.
Свитов с косичками pic.twitter.com/BPq4QZwY6v– Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) 22 апреля 2018 г.
Радость pic.twitter.com/5PBAzNxf2d– Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) 22 апреля 2018 г.
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grad45
«АК БАРС» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГАГАРИНА! МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!
21:35 22 апреля
grad45
Вот теперь можно и посчитать )) «Ак Барс» - 5-кратный чемпион России (1998, 2006, 2009, 2010, 2018), 9-кратный участник финалов (плюс 2000, 2002, 2007, 2015), 3-кратный обладатель Кубка Гагарина. Зинэтула Хайдарович Билялетдинов - 5-кратный чемпион России (4 раза с АБ, один с ДМ в 2000), 8-кратный участник финалов (6 раз с АБ за 11 сезонов, два с ДМ), 3-кратный обладатель Кубка Гагарина. Данис Зарипов - 6-кратный чемпион России (4 раза с АБ, два с Магниткой), 5-кратный обладатель Кубка Гагарина.
21:35 22 апреля
Паснаход
Игорь, хоть вы и не верили в нас изначально, я вас тоже поздравляю!))
20:53 22 апреля
dimm_ole
scum's in татарстанен
20:34 22 апреля