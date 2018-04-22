20:22 22 апреля | Хоккей — КХЛ

Третья победа "Ак Барса". Эмоции игроков

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"Ак Барс" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина. Сегодня в пятой игре финала казанцы победили ЦСКА – 1:0 (4-1 в серии).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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grad45

«АК БАРС» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГАГАРИНА! МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!

21:35 22 апреля

grad45

Вот теперь можно и посчитать )) «Ак Барс» - 5-кратный чемпион России (1998, 2006, 2009, 2010, 2018), 9-кратный участник финалов (плюс 2000, 2002, 2007, 2015), 3-кратный обладатель Кубка Гагарина. Зинэтула Хайдарович Билялетдинов - 5-кратный чемпион России (4 раза с АБ, один с ДМ в 2000), 8-кратный участник финалов (6 раз с АБ за 11 сезонов, два с ДМ), 3-кратный обладатель Кубка Гагарина. Данис Зарипов - 6-кратный чемпион России (4 раза с АБ, два с Магниткой), 5-кратный обладатель Кубка Гагарина.

21:35 22 апреля

Паснаход

Игорь, хоть вы и не верили в нас изначально, я вас тоже поздравляю!))

20:53 22 апреля

dimm_ole

scum's in татарстанен

20:34 22 апреля

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