Третий матч финала КХЛ СКА – "Металлург" Мг – самый популярный по тв-рейтингам в минувшем сезоне

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг.

В КХЛ самой популярной в минувшем сезоне стала трансляция третьего матча финальной серии плей-офф между СКА и магнитогорским "Металлургом" (2:1 2ОТ). Ее посмотрело 773 тысячи зрителей.

ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ В СЕЗОНЕ-2016/17 ПО МЕСЯЦАМ

Дата Матч Рейтинг (%) Доля (%) Аудит. (тыс.чел.) 30.08.16 СКА – Ак Барс 0,64 1,87 379 09.09.16 ЦСКА – СКА 0,45 1,44 267 06.10.16 СКА – ЦСКА 0,58 1,54 346 10.11.16 Металлург Мг – Ак Барс 0,47 1,48 281 27.12.16 Ак Барс – СКА 0,52 1,36 308 09.01.17 ЦСКА – СКА 0,75 1,83 434 28.02.17 Салават Юлаев – Ак Барс 0,69 2,21 407 28.03.17 Ак Барс – Металлург Мг 1,05 2,72 626 12.04.17 СКА – Металлург Мг 1,30 3,86 773

Почему у КХЛ так мало зрителей?