08:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Тренировка "Адмирала" в Пекине вызвала интерес у местных СМИ

0
0
0
1

Тренировка "Адмирала" в Пекине привлекла журналистов ведущего китайского телеканала. Сегодня подопечные Александра Андриевского сыграют с "Куньлунем" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

- Наша тренировка в Пекине привлекла журналистов ведущего китайского телеканала CCTV, - написала пресс-служба российского клуба в Instagram. - Местные СМИ пытались выпытать тактику игры у главного тренера Александра Андриевского, и просили спрогнозировать итог встречи форварда Максима Казакова и защитника Джонатона Блума. "Моряки" карты не раскрыли и пообещали зрелищного сражения!

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

эдпитер

очень интересно, насколько матч вызовет интерес у китайских зрителей, учитывая, что традиций хоккейного боления там нет. Если получится заполнить трибуны, то у клуба вполне нормальное будущее, у китайцев и финансовые и людские ресурсы позволяют решить любой вопрос.

08:44

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ