Тренировка "Адмирала" в Пекине вызвала интерес у местных СМИ

Тренировка "Адмирала" в Пекине привлекла журналистов ведущего китайского телеканала. Сегодня подопечные Александра Андриевского сыграют с "Куньлунем" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

- Наша тренировка в Пекине привлекла журналистов ведущего китайского телеканала CCTV, - написала пресс-служба российского клуба в Instagram. - Местные СМИ пытались выпытать тактику игры у главного тренера Александра Андриевского, и просили спрогнозировать итог встречи форварда Максима Казакова и защитника Джонатона Блума. "Моряки" карты не раскрыли и пообещали зрелищного сражения!