Тренер "Торпедо": "Матч со "Спартаком" начали не так агрессивно, как планировали"

Тренер "Торпедо" Артем Чубаров после победы над "Спартаком" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные мало играли в тело в начале встречи и прибавили во всех компонентах лишь к концу игры. Главный тренер нижегородцев Петерис Скудра был дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление судей. Благодаря этой победе "Торпедо" гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

– Была хорошая игра, спасибо ребятам за нее, – цитирует сайт "Торпедо" Чубарова. – Единственный минус – начали не так агрессивно, как планировали, мало играли в тело. Но в третьем периоде смогли добавить во всех компонентах. Это хорошая победа для нас. Несколько игроков у нас приболели, поэтому пришлось перетасовать звенья, в том числе и отправить Вишневского в атаку. Надеемся, что к следующей игре ребята выздоровеют.