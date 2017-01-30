22:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Тренер "Торпедо": "Матч со "Спартаком" начали не так агрессивно, как планировали"

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Тренер "Торпедо" Артем Чубаров после победы над "Спартаком" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные мало играли в тело в начале встречи и прибавили во всех компонентах лишь к концу игры. Главный тренер нижегородцев Петерис Скудра был дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление судей. Благодаря этой победе "Торпедо" гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

– Была хорошая игра, спасибо ребятам за нее, – цитирует сайт "Торпедо" Чубарова. – Единственный минус – начали не так агрессивно, как планировали, мало играли в тело. Но в третьем периоде смогли добавить во всех компонентах. Это хорошая победа для нас. Несколько игроков у нас приболели, поэтому пришлось перетасовать звенья, в том числе и отправить Вишневского в атаку. Надеемся, что к следующей игре ребята выздоровеют.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12447-torpedo-nizhegorodskaya-obl-spartak-moskva.html

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Материалы REN-TV

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